В Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло землетрясение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подземные толчки зафиксированы 23 ноября в 19.12.

В Иссык-Кульской области Кыргызстана вчера вечером произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 23 ноября в 19.12.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 4 километрах к югу от села Сары-Телегей, в 7 километрах к юго-востоку от села Токтоян, в 40 километрах к северо-востоку от Каракола.

Интенсивность толчков в селах Сары-Телегей, Токтоян, Ак-Чий и Кен-Суу составила 3 балла.

Источник: 24.kg