В Бишкек прибыла первая партия новых автобусов из Китая

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всего по проекту предусмотрено 95 автобусов, остальные находятся в пути.

В рамках проекта ЕБРР «Зеленый город» 21 ноября в Бишкек поступила первая партия новых автобусов марки Yutong — всего 20 единиц.

По данным мэрии, новые автобусы, длиной 12 метров, оснащены тремя дверями и соответствуют современным требованиям.

Мэрия принимает комплексные меры по улучшению автобусного парка столицы и созданию комфортных условий для горожан и гостей столицы.

Источник: Кабар