Тепло продержится до конца недели: прогноз погоды по Кыргызстану на неделю

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 7 дней.
По данным недельного прогноза погоды в Кыргызстане с 21 по 27 ноября, в большинстве регионов страны ожидаются комфортные осенние температуры с умеренным похолоданием.
Бишкек
21 ноября ночью 0...+2, днем +15...+17
22 ноября ночью -1 ... +1, днем +14 ... +16
23 ноября ночью -1 ... +1, днем +13 ... +15
24 ноября ночью 0 ... +2, днем +14 ... +16
25 ноября ночью 0 ... +2, днем +15 ... +17
26 ноября ночью +1 ... +3, днем +17 ... +19
27 ноября ночью +1 ... +3, днем +17 ... +19
Город Ош
21 ноября ночью +3 ... +5, днем +17 ... +19
22 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18
23 ноября ночью +1 ... +3, днем +15 ... +17
24 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18
25 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19
26 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20
27 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20
Чуйская долина
21 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19
22 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17
23 ноября ночью -3 ... +2, днем +11 ... +16
24 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17
25 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17
26 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19
27 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19
Город Талас
21 ноября ночью 0 ... +2, днем +14 ... +16
22 ноября ночью -1 ... +1, днем +14 ... +16
23 ноября ночью -1 ... +1, днем +13 ... +15
24 ноября ночью 0 ... -2, днем +14 ... +16
25 ноября ночью -1 ... +1, днем +15 ... +17
26 ноября ночью 0 ... +2, днем +16 ... +18
27 ноября ночью 0 ... +2, днем +16 ... +18
Город Жалал-Абад
21 ноября ночью +4 ... +6, днем +18 ... +20
22 ноября ночью +3 ... +5, днем +17 ... +19
23 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18
24 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18
25 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19
26 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20
27 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20
Город Баткен
21 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19
22 ноября ночью +1 ... +3, днем +16 ... +18
23 ноября ночью +2 ... +4, днем +14 ... +16
24 ноября ночью +1 ... +3, днем +15 ... +17
25 ноября ночью +1 ... +3, днем +16 ... +18
26 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19
27 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19
Город Каракол
21 ноября ночью -1 ... -3, днем +7 ... +9
22 ноября ночью -2 ... -4, днем +6 ... +8
23 ноября ночью -2 ... -4, днем +6 ... +8
24 ноября ночью -2 ... -4, днем +8 ... +10
25 ноября ночью -2 ... -4, днем +8 ... +10
26 ноября ночью -2 ... -4, днем +9 ... +11
27 ноября ночью -2 ... -4, днем +9 ... +11
Город Чолпон-Ата
21 ноября ночью 0 ... +2, днем +7 ... +9
22 ноября ночью -1 ... +1, днем +6 ... +8
23 ноября ночью -1 ... +1, днем +7 ...+9
24 ноября ночью 0 ... -2, днем +9 ... +11
25 ноября ночью 0 ... -2, днем +9 ... +11
26 ноября ночью 0 ... -2, днем +10 ... +12
27 ноября ночью 0 ... -2, днем +10 ... +12
Город Нарын
21 ноября ночью -5 ... -7, днем +6 ... +8
22 ноября ночью -6 ... -8, днем +5 ... +7
23 ноября ночью -7 ... -9, днем +6 ... +8
24 ноября ночью -8 ... -10, днем +7 ... +9
25 ноября ночью -8 ... -10, днем +8 ... +10
26 ноября ночью -7 ... -9, днем +9 ... +11
27 ноября ночью -7 ... -9, днем +9 ... +11
Источник: АКИpress