Тепло продержится до конца недели: прогноз погоды по Кыргызстану на неделю

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В большинстве регионов страны ожидаются комфортные осенние температуры с умеренным похолоданием.

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 7 дней.

По данным недельного прогноза погоды в Кыргызстане с 21 по 27 ноября, в большинстве регионов страны ожидаются комфортные осенние температуры с умеренным похолоданием.

Бишкек

21 ноября ночью 0...+2, днем +15...+17

22 ноября ночью -1 ... +1, днем +14 ... +16

23 ноября ночью -1 ... +1, днем +13 ... +15

24 ноября ночью 0 ... +2, днем +14 ... +16

25 ноября ночью 0 ... +2, днем +15 ... +17

26 ноября ночью +1 ... +3, днем +17 ... +19

27 ноября ночью +1 ... +3, днем +17 ... +19

Город Ош

21 ноября ночью +3 ... +5, днем +17 ... +19

22 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18

23 ноября ночью +1 ... +3, днем +15 ... +17

24 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18

25 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19

26 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20

27 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20

Чуйская долина

21 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19

22 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17

23 ноября ночью -3 ... +2, днем +11 ... +16

24 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17

25 ноября ночью -3 ... +2, днем +12 ... +17

26 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19

27 ноября ночью -2 ... +3, днем +14 ... +19

Город Талас

21 ноября ночью 0 ... +2, днем +14 ... +16

22 ноября ночью -1 ... +1, днем +14 ... +16

23 ноября ночью -1 ... +1, днем +13 ... +15

24 ноября ночью 0 ... -2, днем +14 ... +16

25 ноября ночью -1 ... +1, днем +15 ... +17

26 ноября ночью 0 ... +2, днем +16 ... +18

27 ноября ночью 0 ... +2, днем +16 ... +18

Город Жалал-Абад

21 ноября ночью +4 ... +6, днем +18 ... +20

22 ноября ночью +3 ... +5, днем +17 ... +19

23 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18

24 ноября ночью +2 ... +4, днем +16 ... +18

25 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19

26 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20

27 ноября ночью +3 ... +5, днем +18 ... +20

Город Баткен

21 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19

22 ноября ночью +1 ... +3, днем +16 ... +18

23 ноября ночью +2 ... +4, днем +14 ... +16

24 ноября ночью +1 ... +3, днем +15 ... +17

25 ноября ночью +1 ... +3, днем +16 ... +18

26 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19

27 ноября ночью +2 ... +4, днем +17 ... +19

Город Каракол

21 ноября ночью -1 ... -3, днем +7 ... +9

22 ноября ночью -2 ... -4, днем +6 ... +8

23 ноября ночью -2 ... -4, днем +6 ... +8

24 ноября ночью -2 ... -4, днем +8 ... +10

25 ноября ночью -2 ... -4, днем +8 ... +10

26 ноября ночью -2 ... -4, днем +9 ... +11

27 ноября ночью -2 ... -4, днем +9 ... +11

Город Чолпон-Ата

21 ноября ночью 0 ... +2, днем +7 ... +9

22 ноября ночью -1 ... +1, днем +6 ... +8

23 ноября ночью -1 ... +1, днем +7 ...+9

24 ноября ночью 0 ... -2, днем +9 ... +11

25 ноября ночью 0 ... -2, днем +9 ... +11

26 ноября ночью 0 ... -2, днем +10 ... +12

27 ноября ночью 0 ... -2, днем +10 ... +12

Город Нарын

21 ноября ночью -5 ... -7, днем +6 ... +8

22 ноября ночью -6 ... -8, днем +5 ... +7

23 ноября ночью -7 ... -9, днем +6 ... +8

24 ноября ночью -8 ... -10, днем +7 ... +9

25 ноября ночью -8 ... -10, днем +8 ... +10

26 ноября ночью -7 ... -9, днем +9 ... +11

27 ноября ночью -7 ... -9, днем +9 ... +11

Источник: АКИpress

           