Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров

Каждую субботу и воскресенье до июня 2026 года в Бишкеке проводятся ярмарки, на которых местные производители, фермеры и ремесленники представляют социально значимые продукты питания.

Как сообщили в Минсельхозе, ярмарки проходят на площади им. Т. Усубалиева, а также на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова, бульвара Эркиндик (Первомайский район).

На этих ярмарках выступит известный народный ансамбль «Кызыл гвоздика». Коллектив примет участие в концертной программе, исполняя военно-патриотические и национальные произведения, создавая праздничную атмосферу и радуя посетителей ярмарки музыкальными номерами.

Отметим, что мероприятие организовано Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с мэрией города Бишкек.

Требования к участникам ярмарки:

Продукция должна быть качественной и чистой;

Цены должны быть ниже рыночных;

Дополнительная информация и вопросы по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.

Источник: Кабар