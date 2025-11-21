На Ошском рынке Бишкека открыли социальную точку по продаже мяса по низкой цене

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мясо на социальной точке продают по цене не выше 660 сомов за килограмм

Мэрия Бишкека и служба антимонопольного регулирования проводят рейды для недопущения роста цен на мясо. Как сообщают в муниципалитете, 20 ноября первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков и заместитель службы антимонопольного регулирования Муратбек Иманкулов проверили рынки «Аламедин» и «Ош базары». В рейде также приняли участие сотрудники антимонопольной службы по городу Бишкек, представители ветеринарной службы, санитарно-эпидемиологического надзора, а также первые заместители глав Свердловской и Ленинской районных администраций.

Предпринимателям разъяснили необходимость строгого соблюдения требований законодательства и установленных ограничений на стоимость мяса кроме бескостного. Также отмечено что в случае завышения необоснованного роста цен будут применены меры ответственности согласно действующего законодательства Кыргызской Республики



Кроме того, мэрия Бишкека организовала на территории Ошского рынка дополнительную социальную точку по продаже мяса по сниженной цене - не выше 660 сомов за килограмм. Как отмечают в муниципалитете, это направлено на повышение доступности продукции для населения.

Мэрия города Бишкек и Антимонопольная служба продолжат координированную работу по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Контрольные и разъяснительные мероприятия будут осуществляться на постоянной основе.

Источник: vesti.kg