В Кыргызстане произошло еще одно землетрясение силой 3,5 балла

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Интенсивность землетрясения составила в селах Сары-булак,Табылгы, Кол — 2,5 балла.

В Кыргызстане произошло еще одно землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 20 ноября в 18.35.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в горах Кок-Ирим, в 13 километрах к юго-востоку от села Сары-Булак, в 19 километрах к юго-западу от села Табылгы, в 27 километрах к югу от села Арал, в 30 километрах к юго-востоку от села Казарман.

Интенсивность землетрясения составила в селах Сары-булак,Табылгы, Кол — 2,5 балла.

Источник: 24.kg