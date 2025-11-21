Ташиев передал Джальской больнице 10 служебных кроссоверов «Чанган» и проверил итоги реконструкции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 21 ноября 2025 года, Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМД) и передал медицинским работникам 10 ранее обещанных служебных автомобилей.

Предоставление транспортных средств является важным шагом в обеспечении своевременного прибытия бригад экстренной помощи в центр, повышении эффективности их работы и уровня безопасности. Новые автомобили позволят персоналу оперативно прибывать на вызовы и обеспечат бесперебойную деятельность учреждения.

В ходе мероприятия К.Ташиев также осмотрел первую с 1995 года полностью отремонтированную территорию центра. Площадь в 4400 м² была полностью обновлена: проведены очистка и выравнивание территории, уложен новый асфальт, установлено освещение и выполнено благоустройство. На обновлённой территории созданы безопасные и комфортные условия для сотрудников и пациентов.

Реконструкция территории — не единственный проект, реализованный по инициативе генерал-полковника К.Ташиева. Ранее по его поручению была построена новая дорога, соединяющая территорию центра с улицей Тыналиева, что существенно улучшило транспортную доступность учреждения. Центр также был оснащён современным медицинским оборудованием, не имеющим аналогов в республике: эндоскопическим ультразвуковым аппаратом, несколькими новыми аппаратами УЗИ, видеогастроскопом, видеобронхоскопом и видеоколоноскопом. Это оборудование значительно расширило высокотехнологичные диагностические возможности НЦОМД.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности поздравил коллектив центра с получением новых служебных автомобилей и отметил, что улучшенные условия для врачей и пациентов являются свидетельством заботы государства о здоровье населения. Он пожелал сотрудникам успешной работы и дальнейших профессиональных достижений.

Следует отметить, что реализуемые по поручению Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ К.Ташиева меры направлены на укрепление материально-технической базы Национального центра охраны материнства и детства, улучшение условий труда медицинских работников и повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам и детям.

НЦОМД является одним из ведущих медицинских учреждений страны, оказывающих высокоспециализированную помощь. Ежегодно в центре получают стационарное лечение около 30 000 детей, проводится до 15 000 операций различной сложности, амбулаторную помощь получают около 150 000 детей, а в перинатальном центре ежегодно рождается порядка 6 000 детей. Учреждение постоянно внедряет новые технологии, современные методы диагностики и лечения.