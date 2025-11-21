ФОТО - Президент дал старт масштабному проекту строительства городка «Алтай» в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Транспортная сеть - почти 86 км внутренних дорог, 50 км тротуаров, а также парковочные места на 34 500 автомобилей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство городка «Алтай» в г. Бишкек.

«Алтай» - это масштабный проект жилого и социального комплекса, расположенный на территории площадью 234 гектара. Здесь будет возведен 1551 пятиэтажный жилой дом. Всего предусмотрено 34 004 квартиры разных планировок. Общая площадь застройки превышает 1 млн 7 тысяч квадратных метров.

Проект включает полноценную социальную инфраструктуру, рассчитанную на комфортную жизнь жителей. На территории будут построены школы, детские сады, поликлиники, больницы, реабилитационные центры, отделения милиции и пожарно-спасательные центры. Для отдыха и досуга предусмотрен большой парк площадью 50 га, современные спортивные и детские площадки.

Транспортная сеть - почти 86 км внутренних дорог, 50 км тротуаров, а также парковочные места на 34 500 автомобилей.

В своем выступление президент Садыр Жапаров отметил, что комплекс «Алтай» разработан с целью обеспечения растущего населения города доступным и современным жильем. В соответствии с государственным контрактом 10% квартир, то есть 3 400 единиц, будут переданы государству.

«Тем самым мы продолжаем прилагать все усилия для развития столицы, а также всех регионов нашей страны, создавая условия для благополучия нашего народа.

Мы начинаем строительство этого городка с благими намерениями оставить будущим поколениям процветающую столицу Бишкек, современный и развитый город», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что данный комплекс является крупнейшим строительным проектом в регионе и выразил уверенность, что после завершения строительства и заселения комплекс придаст этому месту новое дыхание, сформировав новую среду и новую культуру.

«Учитывая, что сегодня более 200 тысяч наших граждан нуждаются в жилье, такой масштабный проект - требование времени! Пока мы не позаботимся о нуждах нашего народа и не заслужим его благословения, истинного развития не будет. Поддержка и бата нашего народа - наша главная сила. Мы твердо верим, что проект «Алтай» оправдает эти ожидания и станет делом, достойным народной благодарности», - отметил президент.

В завершение мероприятия глава государства побеседовал с жителями Первомайского района, приглашенными на церемонию закладки капсулы.

В ходе беседы жители подняли ряд социально-бытовых вопросов, касающихся обеспечения образовательной инфраструктурой, улучшения условий в жилых массивах и решения проблем коммунального и дорожного характера.

Президент Садыр Жапаров выслушал поступившие предложения и поручил соответствующим государственным органам всесторонне рассмотреть обращения граждан и принять необходимые меры.