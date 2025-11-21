Old Bishkek. Нет, не Таймс-сквер. Монте-Карло!

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нариман Тюлеев теперь обещает в центре Бишкека сделать Монте-Карло

Хочу сделать для Кыргызстана на 350–400 метрах Монте-Карло, заявил в интервью информагентству «Кабар» Нариман Тюлеев, комментируя ход строительства в центре Бишкека на проспекте Чуй. Ряд пользователей социальных сетей, разглядывая кадры с дрона, высказали опасение, что проспект Чуй в этом месте сузился. С опровержением выступили в департаменте транспорта мэрии, а теперь Тюлеев вступился за свое детище.

Бывший градоначальник заявил, что прежняя 15-метровая дорога расширена до 16 метров, добавлены 2 полосы, и стало 6 полос вместе четырех. Сделаны специальные карманы для остановки автобусов, а со стороны улицы Шопокова будет подземная парковка более чем на 300 автомобилей. По словам Тулеева, после полного завершения проект станет «Монте-Карло Кыргызстана».

«Мы защитили этот проект и утвердили его в городском кенеше. Каким он был показан в первоначальном варианте, таким и будет завершен. Внешний вид нового строящегося трехэтажного здания будет в форме волны. Старые магазины, торгующие золотом, которые портили облик города, работали 30 лет и не сносились, потому что были в частной собственности. Эти старые магазины закрыты. В передней части здания будет смотровая башня. Туристы и гости смогут подняться туда и увидеть всю красоту этого места. Дайте еще 2 месяца, я завершу проект. Если тогда скажут, что Тюлеев сделал плохо, я готов переделать. Мир меняется. Я бывал во многих развитых странах. Давайте и мы развиваться, двигаться вперед. А это место станет Монте-Карло Кыргызстана. Горожане смогут отдыхать здесь днем и ночью. Внизу будет отдельный город», — сказал Тюлеев и попросил горожан запастись терпением и немного подождать.

«Монте-Карло» — это район княжества Монако, известный своим знаменитым казино и роскошным образом жизни.

Работы стартовали весной: с 9 мая для строительства подземного перехода и благоустройства территории был перекрыт участок проспекта Чуй от улицы Абдрахманова до Шопокова. Сейчас движение здесь ограничено, часть тротуаров остается недоступной, а автомобилисты вынуждены пользоваться объездными путями.

Нариман Тюлеев обещает, что на месте привычного для горожан участка возле ЦУМа появится современное общественное пространство, объединяющее торгово-развлекательный комплекс, обновленный фонтан и широкую пешеходную зону. По замыслу, на пересечении улиц (в районе торгового центра ЦУМ) и проспекта Проспект Чуй – участок от Абдрахманова до Правды – будет создана новая градоформирующая зона: соединение подземного и надземного уровней, пешеходная зона. Стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиарда сомов, а завершить основные работы планируется до конца 2025 года.

Источник: vesti.kg



