Новый ипподром будет построен в районе нового автовокзала

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее строительство ипподрома планировали на территории Военно-Антоновки и для этого выделили 200 гектаров земли.

Новый ипподром будет строиться в районе нового Западного автовокзала, сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на пресс-конференции.

По его словам, ранее строительство ипподрома планировали на территории Военно-Антоновки и для этого выделили 200 гектаров земли.

«К сожалению, геологические исследования дали нам результаты, что там строительство невозможно. То есть грунт не позволяет выдерживать такого строения, и, соответственно, мы вынуждены были перенести. Эта зона тоже в генплане показана. Предусмотрен индустриальный парк», - рассказал мэр.

По его словам, продолжается строительство нового Ошского рынка. Рядом будет новый автовокзал. Также строятся жилой комплекс.

«Более того, там реализуется ещё один проект напротив Западного автовокзала. Строительство на 234 гектарах жилого комплекса, который предусматривает жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, стадионы», - добавил Джунушалиев.

Новый западный автовокзал расположен за селом Кожомкул на пересечении улицы Тимура Фрунзе и объездной автомагистрали.

Источник: АКИpress