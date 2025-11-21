Мери Куватова представила Кыргызстан на Miss Universe в образе беркута

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конкурс в этом году проходит в Нонтхабури, Таиланд. Участвуют претендентки из 120 государств, а финальное шоу состоится завтра, 21 ноября.

Мери (Мария) Кувакова, одна из победительниц конкурса «Мисс Кыргызстан 2024» и обладательница титула «Мисс Кыргызстан Вселенная», представляет страну на 74-м международном конкурсе красоты Miss Universe.

Отметим, что вчера конкурсантки продемонстрировали национальные костюмы. Мери вышла на сцену в коричнево-бежевом образе с объемными золотистыми крыльями. По словам модели, вдохновение для наряда она черпала в образе беркута - символа свободы и силы в кыргызской культуре.

В соцсетях Кувакова отметила, что ее костюм символизирует связь кыргызского народа с небом и воплощает в себе мужество и независимость страны.

«Когда я выходила на сцену «Мисс Кыргызстан», рядом со мной стоял настоящий беркут - живой символ моей родины. Тот момент стал для меня знаком судьбы, благословением, которое я теперь несу на мировую сцену.

Эти крылья - не ткань и золото. Это биение сердца нации, которая никогда не склоняла голову, история народа, вновь и вновь поднимающегося выше и дух женщины, которая смеет взлететь за облака», - написала Мери Куватова.

Источник: Кабар