Минздрав сообщил, сколько школьников болеет гриппом и ОРВИ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Уже получили вакцину от гриппа 63 493 лиц из групп риска (99,6% вакцин).

С 10 по 16 ноября 2025 года по республике зарегистрировано 7 966 случаев ОРВИ и гриппа, что выше на 17,3% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Минздрав.

Уточняется, что из всех заболевших 65,5% составляют дети до 14 лет (5 216 случаев). Госпитализировано 8,5% заболевших (679 случаев). Уже получили вакцину от гриппа 63 493 лиц из групп риска (99,6% вакцин).

Лица, желающие получить вакцинацию против гриппа, могут получить ее на платной основе в частных медицинских центрах: "Цадмир", "Малыш", "Кроха", "Интермедикал", "Эдельвейс", KG, KG ("Комфорт Медик"), Поликлиника 312, МЦ Чипенко. Стоимость 400-1 000 сомов.

Сообщается также, что мониторинг эпидемиологической ситуации по республике продолжается.

Кроме того, во всех учебных заведениях республики проводится мониторинг посещаемости школьников. По итогам 46-й недели текущего года уровень отсутствия учащихся по причине ОРВИ в Бишкеке составил лишь 3,2%.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация остается стабильной, основания для введения карантинных мер отсутствуют. Мониторинг посещаемости школьников продолжается.

