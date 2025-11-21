ЦИК аккредитовала ещё 81 международного наблюдателя на досрочные выборы депутатов ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день аккредитовано всего 378 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 19 ноября аккредитовала 81 международного наблюдателя на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 30 ноября 2025 года.

Постановлением ЦИК КР в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

* Генеральной избирательной комиссии Монголии;

* Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;

* Национального избирательного органа Боливарианской Республики Венесуэлы;

* Избирательной комиссии Индонезии;

* Общественной Палаты Российской Федерации;

* Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;

* Организации Тюркских государств;

* Шанхайской Организации Сотрудничества.

На сегодняшний день аккредитовано всего 378 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Источник: Кабар