С 1 декабря в Кыргызстане начнут проверять лицензии такси, для праворульных — запрет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ГУОБДД напомнили, что без лицензии таксистам работать нельзя
С 1 декабря 2025 года в Кыргызстане начнется проверка лицензий у такси. ГУОБДД сообщает, что использование праворульных автомобилей для таксомоторных перевозок будет запрещено. Ведомство призывает водителей заранее подготовить необходимые документы и подать их вовремя. Крайний срок — 1 декабря.
Для получения лицензии частным водителям нужно предоставить:
-
копию свидетельства о регистрации транспортного средства или доверенности;
-
копию акта о прохождении техосмотра;
-
копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика;
-
договор с юрлицом или частным лицом, имеющим производственно-техническую базу для предрейсового техосмотра автомобилей и медосмотра водителей;
-
копию водительского удостоверения соответствующей категории со стажем не менее 3 лет;
-
медицинскую справку установленного образца;
-
справку об отсутствии судимости.
В ГУОБДД подчеркивают: гражданам, имеющим судимости за тяжкие и менее тяжкие преступления, лицензии выдаваться не будут.
Источник: vesti.kg