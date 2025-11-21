С 1 декабря в Кыргызстане начнут проверять лицензии такси, для праворульных — запрет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ГУОБДД напомнили, что без лицензии таксистам работать нельзя

С 1 декабря 2025 года в Кыргызстане начнется проверка лицензий у такси. ГУОБДД сообщает, что использование праворульных автомобилей для таксомоторных перевозок будет запрещено. Ведомство призывает водителей заранее подготовить необходимые документы и подать их вовремя. Крайний срок — 1 декабря.

Для получения лицензии частным водителям нужно предоставить:

копию свидетельства о регистрации транспортного средства или доверенности;

копию акта о прохождении техосмотра;

копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика;

договор с юрлицом или частным лицом, имеющим производственно-техническую базу для предрейсового техосмотра автомобилей и медосмотра водителей;

копию водительского удостоверения соответствующей категории со стажем не менее 3 лет;

медицинскую справку установленного образца;

справку об отсутствии судимости.

В ГУОБДД подчеркивают: гражданам, имеющим судимости за тяжкие и менее тяжкие преступления, лицензии выдаваться не будут.

Источник: vesti.kg



