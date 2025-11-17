В части Бишкека отключат подачу питьевой воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

В связи с ремонтными работами на водозаборе «Кок-Жар» отключат подачу питьевой воды 20 ноября с 09.00 до 19.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения, ограниченный улицами:

7 Апреля — микрорайон «Улан2» — река Аламедин— улицы Скрябина, Юнусалиева — Горького — 7 Апреля.

Источник: 24.kg