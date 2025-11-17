Кыргызстан и Индия запускают совместный проект на 126 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сумма грантового проекта, финансируемого Индией, составляет 126 млн сомов.

В Бишкеке сегодня состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума по проекту «Создание технической базы и улучшение инфраструктуры Центра общей врачебной практики Лейлекского района Баткенской области».

Как сообщили в полпредстве Баткенской области, в мероприятии приняли участие министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков, посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав, а также заместитель полпреда президента КР в Баткенской области Жаныбек Исаков.

Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных проектов в Баткенской области, направленных на выращивание и переработку ценного лекарственного растения ферулы.

Источник: Кабар