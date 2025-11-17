Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов

В Кыргызстане усилены меры безопасности в связи с досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 30 ноября. Об этом сообщил представитель МВД Нурлан Исмаилов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, на территории страны открыты 2 тысячи 492 избирательных участка, где уже работают свыше 5 тысяч сотрудников милиции.

С 29 ноября в 8.00 официально завершится агитационная кампания и наступит «день тишины». В этот период, а также непосредственно в день голосования для предотвращения нарушений и обеспечения порядка на службу заступят более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Нурлан Исмаилов подчеркнул, что МВД принимает все необходимые меры, чтобы выборы прошли спокойно, без провокаций и в соответствии с законодательством.

Источник: 24.kg