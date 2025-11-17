Эдиль Байсалов призвал остановить попытки разжигания антикитайских настроений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Этот пример должен служить для нас серьёзным уроком.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность попытками нагнетания антикитайских настроений в обществе. Об этом он сообщил на своей официальной странице.

«Хочу выразить глубокую обеспокоенность очевидными попытками нагнетания антикитайских настроений в нашем обществе. Мы видим информационные вбросы, которые раздувают из отдельных бытовых случаев общие, ничем не обоснованные антикитайские настроения. Мы видим, как некоторые безответственные политические силы решили вынести этот вопрос в качестве главного агитационного материала. Хочу призвать как общественность, так и коллег по кабинету министров не поддаваться подобным провокациям. Наш народ требует от нас продолжения курса на подъем и развитие экономики, обозначенного всенародно избранным главой государства.

Для меня совершенно очевидно, что подобные провокации не возникают сами по себе. Их цель - ослабить, а возможно и сорвать курс на экономическое укрепление страны, подорвать наш растущий международный авторитет, и, в конечном счете, нанести удар по самой государственности Кыргызстана.

Призываю ответственные правоохранительные органы решительно пресекать любые попытки разжигания розни, в том числе на антикитайской почве. Речь здесь идёт ни много ни мало об успехе нашего дальнейшего государственного развития.

Хочу привести пример из моей недавней поездки в Пакистан, наш крупный южный сосед, сталкивающийся в последние годы с серьёзными экономическими трудностями. В беседах с руководителями провинции Синд я обратил внимание на состояние крупнейшего мегаполиса Карачи, где практически отсутствует китайское экономическое присутствие - ни предприятий, ни торговых структур, ни инвестиций.

Когда я спросил, почему так произошло, мне прямо сказали: когда-то антигосударственные силы, при поддержке извне, развернули кампанию антикитайской истерии, доходившей даже до террористических нападений. В итоге сегодня ни одно китайское учреждение не может безопасно работать в Карачи. Страна, обладая стратегической близостью с Китаем, фактически закрыла для себя один из мощнейших источников развития, и это стало тяжёлым тормозом для её экономического роста.

Этот пример должен служить для нас серьёзным уроком.

Сегодня и наше общество, и государственные органы обязаны ясно понимать природу подобных провокаций. За ними стоят силы, заинтересованные в подрыве стабильности Кыргызстана и в ослаблении нашего курса на укрепление экономики.

Мы должны твердо заявить: Кыргызская Республика намерена и дальше развивать всесторонние отношения с Великим Китаем, в интересах процветания нашей страны.

Напомню также, что на состоявшемся в Ташкенте саммите глав государств Центральной Азии обсуждалась инициатива единого туристического пространства. Казахстан и Узбекистан несколько лет назад уже ввели односторонний безвизовый въезд для граждан Китая, прибывающих авиалиниями, что впоследствии привело к взаимному открытию безвизового режима с КНР. Эти страны получили от этого очевидные преимущества.

Сегодня к нам поступает множество обращений: почему граждане Кыргызстана до сих пор не могут пользоваться такими же условиями въезда в Китай? Это справедливый вопрос.

Именно поэтому мы должны особенно ответственно относиться к появляющимся информационным провокациям. Государственная политика не может и не должна строиться на эмоциях. Нашему великодушному народу необходимо спокойно и чётко разъяснять наши цели и уверенно продолжать курс на углубление и расширение сотрудничества с Китайской Народной Республикой, во имя развития и процветания Кыргызстана», - написал политик.

Источник: Кабар