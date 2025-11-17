Более 1,3 миллиарда сомов составил ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Повреждены 1 тысяча 31 жилой дом, 159 объектов дорожного хозяйства и 126 объектов энергетики.
Более 1,3 миллиарда сомов составил экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане в 2024 году. Такие данные содержатся в отчете Национального статистического комитета «Окружающая среда в КР».
За указанный период зафиксировано 133 чрезвычайные ситуации различного характера, в результате которых погибло 79 человек.
Повреждены 1 тысяча 31 жилой дом, 159 объектов дорожного хозяйства и 126 объектов энергетики.
Источник: 24.kg