Более 1,3 миллиарда сомов составил ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане

Более 1,3 миллиарда сомов составил экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане в 2024 году. Такие данные содержатся в отчете Национального статистического комитета «Окружающая среда в КР».

За указанный период зафиксировано 133 чрезвычайные ситуации различного характера, в результате которых погибло 79 человек.

Повреждены 1 тысяча 31 жилой дом, 159 объектов дорожного хозяйства и 126 объектов энергетики.

Источник: 24.kg