Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимость указана на говядину и баранину, кроме бескостного мяса.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики установило предельные (максимальные) цены на мясо по всем областям страны. Пресс-служба ведомства сообщила, что стоимость указана на говядину и баранину, кроме бескостного мяса.

Город Бишкек

Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.

Мясо баранины – 670 сомов/килограмм.

Чуйская область

Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.

Мясо баранины – 690 сомов/килограмм.

Нарынская область

Город Нарын, Нарынский район – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Кочкорский район – 640 сомов/килограмм, 640 сомов/килограмм.

Жумгальский район – 650 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Ат-Башинский район – 670 сомов/килограмм, 670 сомов/килограмм.

Ат-Талинский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Иссык-Кульская область

Город Балыкчы – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Тонский район, село Боконбаево – 650 сомов/килограмм, 660 сомов/килограмм.

Иссык-Кульский район, город Чолпон-Ата – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Джети-Огузский район, село Кызыл-Суу – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Город Каракол – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Тюпский район, село Тюп – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Ак-Суйский район, село Теплоключенка – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Таласская область

Город Талас – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Таласский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Бакай-Атинский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Айтматовский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Манасский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Город Ош

Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.

Мясо баранины – 680 сомов/килограмм.

Ошская область

Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Араванский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Кара-Суйский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Кара-Кульджинский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Ноокатский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Узгенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Чон-Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Джалал-Абадская область

Город Манас, Сузакский район – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Базар-Коргонский район, город Базар-Коргон – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Ноокенский район, город Майлуу-Сай, город Таш-Кумыр – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Аксыйский район, город Кербен – 630 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Ала-Букинский район – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.

Чаткальский район – 580 сомов/килограмм, 580 сомов/килограмм.

Токтогульский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

Тогуз-Тороуский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Баткенская область

Город Баткен, Баткенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Город Кызыл-Кия – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Кадамжайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Лейлекский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

Город Сулюкта – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

