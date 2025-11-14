           
Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимость указана на говядину и баранину, кроме бескостного мяса.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики установило предельные (максимальные) цены на мясо по всем областям страны. Пресс-служба ведомства сообщила, что стоимость указана на говядину и баранину, кроме бескостного мяса.

 

Город Бишкек

 

  • Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
  • Мясо баранины – 670 сомов/килограмм.

 

Чуйская область

 

  • Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
  • Мясо баранины – 690 сомов/килограмм.

 

Нарынская область

 

  • Город Нарын, Нарынский район – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Кочкорский район – 640 сомов/килограмм, 640 сомов/килограмм.
  • Жумгальский район – 650 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Ат-Башинский район – 670 сомов/килограмм, 670 сомов/килограмм.
  • Ат-Талинский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

 

Иссык-Кульская область

 

  • Город Балыкчы – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Тонский район, село Боконбаево – 650 сомов/килограмм, 660 сомов/килограмм.
  • Иссык-Кульский район, город Чолпон-Ата – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Джети-Огузский район, село Кызыл-Суу – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Город Каракол – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Тюпский район, село Тюп – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Ак-Суйский район, село Теплоключенка – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

 

Таласская область

 

  • Город Талас – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Таласский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Бакай-Атинский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Айтматовский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Манасский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.

 

Город Ош

 

  • Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
  • Мясо баранины – 680 сомов/килограмм.

 

Ошская область

 

  • Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Араванский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Кара-Суйский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Кара-Кульджинский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Ноокатский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Узгенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Чон-Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

 

Джалал-Абадская область

 

  • Город Манас, Сузакский район – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Базар-Коргонский район, город Базар-Коргон – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Ноокенский район, город Майлуу-Сай, город Таш-Кумыр – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Аксыйский район, город Кербен – 630 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Ала-Букинский район – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
  • Чаткальский район – 580 сомов/килограмм, 580 сомов/килограмм.
  • Токтогульский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
  • Тогуз-Тороуский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.

 

Баткенская область

 

  • Город Баткен, Баткенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Город Кызыл-Кия – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Кадамжайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Лейлекский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
  • Город Сулюкта – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм. 

Источник: 24.kg

           