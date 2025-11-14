Для выхода на пенсию достаточно 5 лет стажа в разных сферах, - Соцфонд

Для выхода на пенсию будет достаточно 5 лет стажа в разных сферах. Об этом 13 ноября в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетов.



По словам Мукамбетова, право на получение пенсии определяется индивидуально — в день рождения, когда человек достигает пенсионного возраста: 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. При достижении указанного возраста гражданин получает право на возрастную пенсионную выплату.



Мукамбетов напомнил, что в прошлом году в законодательство были внесены изменения, благодаря которым необходимый стаж для выхода на пенсию уменьшен на 5 лет. Теперь для назначения пенсии достаточно 5 лет стажа в разных сферах.



«Это серьёзное облегчение. За 10 месяцев этого года на пенсию вышли 50 тыс. человек, тогда как за 12 месяцев прошлого года — 45 тыс.», - сказал он.



Женишбек Мукамбетов добавил, что при обращении за назначением пенсии граждане должны представить паспорт, так как согласно законодательству постоянное проживание в Кыргызстане для граждан, иностранцев и лиц без гражданства должно быть подтверждено документально.



Также необходимо предоставить:



трудовую книжку;

диплом, если человек обучался в лицеях или вузах — период обучения засчитывается в стаж;

документы о службе в армии — этот срок также входит в стаж;

для женщин — период ухода за детьми до 3 лет, суммарно до 9 лет.

Руководитель отметил, что с учётом всех учитываемых периодов «выйти на пенсию стало проще». Ранее существовала система «неполной пенсии», когда выплаты были ниже при стаже менее 20–25 лет.



Мукамбетов напомнил, что в июле прошлого года, согласно указу президента, был подписан закон, который гарантирует, что пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума.



С октября 2025 года размер прожиточного минимума составляет 7100 сомов. Граждане, выходящие на пенсию после 1 октября, будут получать не ниже этой суммы.



Если сумма пенсионных начислений, включающая базовую часть (3170 сомов) и трудовой стаж, не достигает прожиточного минимума, разницу компенсируют из Республиканского бюджета.



Ранее некоторые пенсионеры с неполным стажем получали 1000 сомов и меньше, отметил Мукамбетов. Теперь минимальная выплата — 7100 сомов при наличии 5-летнего стажа.



Пенсионерам, вышедшим на пенсию в прошлом году, также увеличили выплаты на 10%, и сейчас они получают около 7500 сомов. В следующем году также планируется повышение пенсии.



Женишбек Мукамбетов призвал граждан не переживать, сказав, что повышение размеров пенсий продолжится.

