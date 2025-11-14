В госсобственность вернули участок, который ранее принадлежал школе в с. Ак-Сай

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Земельный участок стоимостью 1,9 млн сомов полностью вернули в государственную собственность.

В Тонском районе в государственную собственность вернули ранее переданный частникам земельный участок, принадлежавший сельской школе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Тонского района провела проверку и выяснила, что земельный участок площадью 1 989,31 кв. м, принадлежавший средней школе имени Ж. Турусбекова в селе Ак-Сай, в 2002-2003 годах незаконно передали в частную собственность с нарушением требований законодательства.

Однако в результате принятых прокурорских мер указанный земельный участок стоимостью 1,9 млн сомов полностью вернули в государственную собственность.

Источник: kaktus.media