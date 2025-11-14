Стройкомпанию в Бишкеке оштрафовали на 423 тысячи сомов за отклонение от проекта и нарушение норм

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На всех площадках строительство велось с отступлением от утвержденного проекта и требований нормативов.

В Бишкеке компанию «Стальмонтаж плюс» оштрафовали на 423 тысячи сомов за отклонение от проекта и нарушение строительных норм на нескольких объектах. Об этом сообщили в Минстрое.

Проверку проводило Управление государственного архитектурно-строительного контроля. Нарушения выявили при возведении многоэтажных объектов по адресам: ул. Токмокская, 45 и 47, ул. Загорская, 22 и 24, а также на объекте на ул. Мичурина, 27. На всех площадках строительство велось с отступлением от утвержденного проекта и требований нормативов.

По итогам проверки составлен акт и вынесено письменное предупреждение. На «Стальмонтаж плюс» наложен штраф в 423 тысячи сомов, лицензия компании приостановлена до полного приведения объектов в соответствие проектной документации.

