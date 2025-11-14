В Минтруда прокомментировали дело задержанной, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорку

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщили дополнительную информацию по делу задержанной 22-летней женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

По предварительным данным, задержанная заявила, что 11 ноября 2025 года родила ребенка у себя дома в Сокулуке. По ее словам, новорожденный не подавал признаков жизни, после чего она поместила его в пакет и выбросила в мусор.

Женщина прибыла из Москвы три месяца назад, является уроженкой Ошской области, работала официанткой. Задержанная разведена, имеет старшего ребенка, который проживает у бабушки по линии отца.

Гражданка А. Ф., 2002 года рождения, не состоит на учёте в Сокулукском районном управлении труда, социального обеспечения и миграции ни как оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, ни как получатель пособий.

Следствие продолжается.

