Кандидат Суйунбек Омурзаков оштрафован за нарушение условий предвыборной агитации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кандидат Суйунбек Омурзаков оштрафован за нарушение условий предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 13 ноября рассмотрела вопрос о нарушении кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша условий предвыборной агитации и приняла соответствующее решение.

Данный вопрос на рассмотрение ЦИК был внесен Рабочей группой по вопросам информирования избирателей и других субъектов избирательного процесса и правилам проведения агитации.

По результатам мониторинга социальных сетей Рабочей группой было выявлено, что согласно опубликованным фото и видео материалам, размещённым на страничке пользователя Махмуда Абдубалиева в социальной сети Facebook, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 10 Омурзаковым Суйунбеком Абдылдаевичем нарушены условия предвыборной агитации.

Рабочей группой рекомендовано применить в отношении кандидата С.Омурзакова меру ответственности в виде административного штрафа в размере 75 расчетных показателей, предусмотренного статьей 65 Кодекса о правонарушениях.

На основании решения Рабочей группы ЦИК КР, принято решение составить протокол об административном правонарушении и наложить штраф в размере 75 расчетных показателей на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 10 Омурзакова Суйунбека Абдылдаевича.

Источник: Кабар