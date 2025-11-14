Продовольственные ярмарки в Бишкеке: где проходят и кто может участвовать

В Бишкеке по выходным проходят продовольственные ярмарки. Минсельхоз поделился актуальными адресами и правилами участия для фермеров.

Каждую субботу и воскресенье в Бишкеке проходят продовольственные ярмарки, на которых местные производители, фермеры и ремесленники представляют социально значимые продукты питания. Мероприятия будут проводиться до июня 2026 года.

Ярмарки организованы Минсельхозом КР по поручению министра Бакыта Торобаева совместно с мэрией столицы. Их цель — стабилизировать цены на социально значимые товары и обеспечить экономическую доступность продуктов питания для социально уязвимых слоев населения.

Торговые площадки работают на площади имени Усубалиева, на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова, а также на бульваре Эркиндик в Первомайском районе.

Основная задача ярмарок — поддержка отечественных производителей, обеспечение населения доступными и качественными продуктами, а также стабильное снабжение внутреннего рынка.

Условия участия для фермеров и производителей

продукция должна быть качественной и чистой

цены — ниже рыночных

необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления министерства

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.

Источник: economist.kg