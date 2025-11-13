Ташиев потребовал прекратить политические действия на основе родства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это открытое проявление политики, основанной на родоплеменном делении. Это большая ошибка.

В Кыргызстане необходимо прекратить разделение по родоплеменному признаку и основанные на этом политические действия. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров – председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу «Регион ТВ».

По его словам, в последнее время участились случаи проведения курултаев по регионам от имени отдельных родов и кланов, что может нанести ущерб государственной целостности.

«Когда кто-то выходит и заявляет: «Мой род сильный, из моего рода вышли выдающиеся люди», и на этом основании проводит курултаи по всей республике — это неправильно. Это открытое проявление политики, основанной на родоплеменном делении. Это большая ошибка. Да, мы должны знать своих предков до седьмого колена. Мы этого не допустим. Поэтому прошу народ Кыргызстана правильно это понять.

Мы должны остановить подобные действия ради стабильности и мира в обществе. Таких проявлений допускать нельзя», — обратился Ташиев.

Источник: Кабар