Спецмашины для Таможенной службы Кыргызстана передали коллеги из России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году по просьбе кабинета министров КР Россия оказала техническое содействие коллегам.

Федеральная таможенная служба России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд Таможенной службы Кыргызстана. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В пресс-службе уточнили, что переданное оборудование повысит эффективность борьбы с незаконными перемещением, оборотом наркотиков и обеспечит прозрачность таможенного контроля.

«В 2025 году по просьбе кабинета министров КР Россия оказала техническое содействие коллегам. Так, по поручению правительства РФ ФТС обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд Таможенной службы Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Состоялась официальная передача шести машин, специально оборудованных для комфортной и безопасной перевозки служебных собак, а также 60 персональных видеорегистраторов для сотрудников.

Источник: 24.kg