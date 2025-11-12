Кабмин вернул ОАО «Аэропорты Кыргызстана» земли на сумму свыше 15 млрд сомов

По итогам проверки Транспортной прокуратуры КР выявлено неэффективное использование земельных участков, находящихся в распоряжении ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В целях устранения нарушений и укрепления государственного контроля прокуратура внесла акт прокурорского реагирования. На его основании кабмин и уполномоченные органы приняли решение передать в уставный капитал компании земельные участки общей площадью 335.6 га, расположенные в Иссык-Кульской и Баткенской областях.

Суммарная стоимость земель в 15 млрд 225 млн 916 тысяч сомов будет учтена в уставном капитале компании, что укрепит ее финансовую базу и увеличит долю государства.

В прокуратуре отметили, что возвращение земель позволит повысить эффективность управления имуществом и обеспечить дополнительные поступления дивидендов в республиканский бюджет.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Economist.kg пояснили, что речь идет о земельных участках аэропортов в Иссык-Кульской и Баткенской областях, которые изначально имели статус муниципальных. В 2006 году местные органы власти передали эти земли предприятию в пользование на основании «Зеленой книги», однако вопрос о включении их в уставный капитал государства тогда не был решен.

«Мы пользовались этими участками на правах аренды. Речь идет о том, что эти земли не были оформлены в нашу собственность. Если бы в тот период государство приняло решение передать их нам, доля государства в капитале компании и, соответственно, поступления в бюджет были бы выше», — сообщили в ОАО.

По словам представителей предприятия, после проведенной проверки и внутренней инвентаризации ревизионная комиссия компании совместно с прокуратурой выработала предложение передать участки в собственность компании.

«Это решение позволит юридически закрепить земельные активы за предприятием, увеличить долю государства и повысить прозрачность управления имуществом. Мы приветствуем этот шаг, поскольку он устраняет старую юридическую неточность и укрепляет финансовую основу компании», — отметили в компании.

Источник: Economist.kg