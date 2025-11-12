Центр отдыха «Дружба» в Тюпском районе теперь на балансе государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были получены сведения в отношении финансирования лидеров преступных групп.

Так, по результатам проведенных мероприятий на баланс государства в лице Государственного агентства по управлению государственным имуществом при КМ КР возвращен имущественный комплекс центра отдыха «Дружба» с земельным участком общей площадью 4,5 га с благоустроенными 16 коттеджами, а также с имеющими спортивными площадками, футбольным полем и рестораном расположенный по адресу: с.Кутургу Тюпского района Ыссык-Кульской области.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление незаконно добытого имущества со стороны членов ОПГ.