Государству вернули земельный участок стоимостью более 41 млн сомов в Чуйской области

Главное управление внутренних дел и прокуратура Чуйской области вернули государству земельный участок площадью 2.44 га. Его стоимость оценивается в 41.4 млн сомов.

По версии следствия, житель Чуйского района Д.А. незаконно перевел участок, предназначенный для пастбищ, в категорию земель многолетних насаждений и самовольно установил дробильную установку для переработки песчано-гравийной смеси, что противоречило целевому назначению земли и требованиям экологического законодательства.

По результатам проверки, проведенной с участием специалистов ГП «Кыргызгипрозем» и Службы по земельному и водному надзору, было зафиксировано повреждение 0.41 га земли на сумму 1.1 млн сома.

26 сентября 2025 года прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение правил охраны и использования недр, которое впоследствии переквалифицировали в статью о приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние. Дело передали в Главное управление внутренних дел Чуйской области.

Как отметили в ведомстве, Д.А. добровольно вернул участок в госсобственность, передав его на баланс Чуйского айылного округа, и полностью возместил причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: economist.kg