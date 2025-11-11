Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Напомним, госрегулирование ввели 11 августа на 90 дней.

Временное государственное регулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, это сделали для недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на рынке мяса (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) и обеспечения ценовой доступности данного социально значимого продукта для населения.

Продление меры направлено на сохранение стабильности внутреннего рынка и защиту интересов граждан в условиях сохраняющейся ценовой волатильности, отметили в Минэкономики.

Под государственное регулирование подпадают:

говядина — максимум 680 сомов;

баранина — максимум 690 сомов.

Важно: регулирование не распространяется на бескостное мясо, такое как вырезка.

