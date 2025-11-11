В Кыргызстане выросла заболеваемость ОРВИ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Среди заболевших почти две трети дети

По оперативным данным департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, с 3 по 9 ноября (45-я неделя 2025 года) в Кыргызстане зарегистрировано 6787 случаев ОРВИ, что на 3,3% больше, чем неделей ранее. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Бишкеке, Оше, а также в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях. Дети до 14 лет составляют 63,7% от всех заболевших.

В целях профилактики сезонных инфекций министерство здравоохранения КР завершает кампанию вакцинации против гриппа. Для групп риска было закуплено 63 734 дозы вакцины “Гриппол Плюс”, вакцинация завершена на 90,5%.

Прививку также можно сделать на платной основе в ряде частных медицинских центров Бишкека, среди которых «Цадмир», «Малыш», «Кроха», «Интермедикал», «Эдельвейс», «KG», «Комфорт Медик», «Поликлиника №312» и «Чипенко». Стоимость вакцинации — от 400 до 1000 сомов.

Для диагностики гриппа в лаборатории страны дополнительно поступило 10 000 тест-систем. Минздрав сообщает, что в медицинских учреждениях введен масочный режим и ограничения на посещение стационаров, а также усилены меры по дезинфекции и проветриванию в детсадах, школах и вузах. Ведется мониторинг заболеваемости среди детей.

В ведомстве напомнили, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения гриппа. При повышении температуры и симптомах ОРВИ рекомендуется оставаться дома и обратиться к врачу. Соблюдение гигиены рук и ношение маски в местах скопления людей снижает риски заражения.

Как отмечают в министерстве здравоохранения КР, эпидемиологическая ситуация в стране остается контролируемой и стабильной. Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжается.

Источник: vesti.kg



