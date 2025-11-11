Ташиев в Ошской области вручил ключи от квартир пограничникам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государство обязано создавать достойные условия для тех, кто ежедневно стоит на страже рубежей.

В Ошской области сегодня состоялась торжественная церемония вручения пограничникам ключей от новых служебных квартир. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ КР.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя ГКНБ - директор Пограничной службы Абдикарим Алимбаев, а также представители местных органов власти и силовых структур.

Новый жилой комплекс возведен на территории высокогорной и отдаленной пограничной заставы «Карамык» управления ПС ГКНБ КР по Ошской области.

Современный служебный дом включает 18 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры, обеспечивающие комфортные условия для проживания военнослужащих и их семей.

Ключи новоселам вручил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, отметив важность постоянного внимания государства к нуждам пограничников.

«Пограничная служба несёт особую ответственность за безопасность и территориальную целостность страны, особенно в таких труднодоступных высокогорных районах. Государство обязано создавать достойные условия для тех, кто ежедневно стоит на страже рубежей. Мы и впредь будем уделять внимание социальному обеспечению военнослужащих, ведь от их уверенности и благополучия напрямую зависит надёжность охраны государственной границы», - сказал он.

Отмечается, что для обеспечения комфортного и безопасного проживания на территории комплекса оборудованы детская игровая и спортивная площадки, котельная с угольным складом и трансформаторная подстанция.

Предусмотрены резервуары для хранения воды, включая противопожарный запас и систему сточных вод.

Также территория жилого комплекса озеленена, благоустроена, обустроены внутренние дороги и парковочные зоны.

Кроме того, в рамках взаимодействия с другими правоохранительными структурами одна из квартир передана сотруднику органов внутренних дел - ПОМ с.Карамык Чон-Алайского района, что способствует укреплению межведомственного сотрудничества в вопросах обеспечения пограничной безопасности и правопорядка в регионе.

Реализация проекта направлена на улучшение жилищных условий пограничников, повышение уровня социальной поддержки военнослужащих и укрепление пограничной инфраструктуры в труднодоступных высокогорных районах.

Строительство объекта профинансировано из республиканского бюджета и завершено в установленные сроки, за полтора года.

