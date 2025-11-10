Гулчо стал городом, и там назначили мэра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Нурсултан Тажибаев занимал пост главы айыл окмоту Алайского района Ошской области.

В населенном пункте Гулчо Алайского района Ошской области, которому недавно присвоили статус города, назначили мэра. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации полпредства области, мэром Гулчо стал Нурсултан Тажибаев. Распоряжение о назначении подписал аким Алайского района Чынгыз Бапаев.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переводе административной территории села Гулчо Алайского района Ошской области в категорию города районного значения». После этого Гулчо официально получил статус города.

Источник: 24.kg