Скончался ветеран Финансовой полиции Искак Осмонбаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Осмонбаева не стало 8 ноября. Ему было 58 лет.
Скончался полковник Финансовой полиции Осмонбаев Искак Муктарович, сообщили 10 ноября его родные и близкие.
Он родился 6 апреля 1967 года в селе Мин-Булак Бакай-Атинского района Таласской области. Имеет несколько образований, в том числе учился в Полицейской академии в городе Будапешт (Венгрия).
Начинал трудовую деятельность в милиции, позже работал в таможне и долгое время в Финполе, где дослужился до советника председателя. С 2017 по 2021 года — замдиректором ГП «Дирекция по управлению объектами» при ФУГИ».
