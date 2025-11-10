С декабря запускаются прямые рейсы из Алматы в Каракол

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимость билетов – от 6500 сом.

С 5 декабря 2025 года авиакомпания Asman Airlines запускает регулярные прямые рейсы из Алматы в Международный аэропорт «Каракол». Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что полеты будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям в 11:35 туда и в 12:35 обратно. Стоимость билетов – от 6500 сом.

«Возобновление данного направления становится важным этапом развития региональных перевозок: воздушная связь между Алматы и Караколом ранее осуществлялась в 2010-е годы, однако стабильных регулярных рейсов не было с 1970-хх годов», - подчеркивается в сообщении.

Ключевые преимущества маршрута:

- Прямой рейс - быстрое и удобное путешествие: время в пути составляет 35 минут.

- Два еженедельных вылета обеспечивают гибкость планирования отдыха - от коротких поездок до полного отпуска.

Указывается, что новый рейс ориентирован на любителей активного отдыха, прежде всего на путешественников из Казахстана, выбирающих Каракол как одно из самых популярных горнолыжных направлений региона.

Пассажиры могут организовать весь процесс перелёта без посещения касс и необходимости звонков. Приобрести билеты можно онлайн на сайте www.asmanairlines.kg, в мобильном приложении Asman Airlines.

Источник: Кабар