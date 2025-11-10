Без питьевой воды останется часть Бишкека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отключение связано с ремонтом на водозаборе «Контррезервуары» и городских водопроводных сетях.

Часть Бишкека 11 ноября останется без питьевой воды. Ее не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения, социально-бытового назначения и промышленности с 9.00 до 20.00, сообщили в столичной мэрии.

Районы отключения:

улицы Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги;

жилмассивы «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок».

Источник: 24.kg