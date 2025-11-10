Новое здание Майлуу-Сууйского РЭС введено в эксплуатацию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сметная стоимость проекта составила 22 450 000 сомов, финансирование обеспечено ОАО «НЭСК».

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев принял участие в церемонии открытия нового здания Майлуу-Сууйского РЭС Джалал-Абадского филиала ОАО «НЭСК».

Как сообщили в ведомстве, выступая на мероприятии, министр Таалайбек Ибраев подчеркнул, что создание комфортных условий для энергетиков способствует повышению качества обслуживания потребителей.

«Сегодня радостный день для энергетиков Майлуу-Суу. Ранее у них не было собственного помещения, им приходилось работать в чужих кабинетах, при этом продолжая обеспечивать население электроэнергией. С сегодняшнего дня у них есть собственное современное здание. Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение населения, в первую очередь необходимо создать достойные условия для работников. Мы прилагаем усилия для обновления устаревших сетей и улучшения инфраструктуры. Строительство этого здания, часть реформ в энергетическом секторе. Чем лучше условия у сотрудников, тем выше качество обслуживания потребителей. Впереди у нас ещё много задач, и энергетики будут и далее служить народу», - подчеркнул министр.

Ранее у Майлуу-Сууйского РЭС не было собственного здания. С 1995 года энергетики, не прекращая обслуживание населения, работали в здании бывшего детского сада.

В 2024 году местные органы власти выделили для РЭС земельный участок площадью 3000 кв. метров. В течение восьми месяцев этого года энергетики построили новое здание и теперь продолжат работу в современном офисе.

Отмечается, что новое двухэтажное здание рассчитано на 45 рабочих мест. Кроме того, построены два бокса для хранения и ремонта электрооборудования. Общая сметная стоимость проекта составила 22 450 000 сомов, финансирование обеспечено ОАО «НЭСК».

Также здание бывшего детского сада, где ранее работали энергетики, возвращено на баланс мэрии города Майлуу-Суу. По данным предприятия, Майлуу-Сууйский РЭС обеспечивает бесперебойное электроснабжение 8 000 потребителей и Майлуу-Сууйский ламповый завод. В организации трудятся 42 сотрудника.

Источник: Кабар