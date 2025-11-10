Глава кабмина поздравил кыргызстанцев с Днем науки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Наши ученые с момента основания научных учреждений и вузов добились значительных успехов.

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил граждан Кыргызстана с Днем науки.

«Уважаемые коллеги, дорогие ученые, докторанты, аспиранты, студенты и соотечественники, вносящие свой вклад в развитие науки!

От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с Днем науки!

Научный потенциал нашей страны сегодня весьма солидный и представлен 82 научными и научно-техническими организациями, в которых трудятся более 6,5 тысяч ученых – докторов и кандидатов наук.

Наши ученые с момента основания научных учреждений и вузов добились значительных успехов. Их научные труды обогатили и вдохновили наш духовный мир посредством изучения культурного и литературного наследия нашего народа и современных произведений. Мы гордимся профессионализмом наших медиков, чьи операции соответствуют мировому уровню, и тем, что кыргызские ученые внесли вклад в космические исследования, разработав специальные механизмы для бурения лунного грунта.

Всем нам известны трудные периоды, когда научные исследования отошли на второй план. Однако в последние годы в экономике произошли серьезные изменения: наполняется государственная казна, строятся сотни предприятий и объектов социальной инфраструктуры, создаются условия для повышения заработной платы работников бюджетной сферы. С улучшением экономической ситуации наука также получает поддержку – повышаются зарплаты сотрудников научных и научно-технических организаций, улучшается материально-техническая база.

В настоящее время научные исследования ведутся по многим актуальным направлениям. Среди них – развитие энергетики до 2035 года, государственный язык, устойчивое развитие горных районов, выращивание и переработка лекарственных растений, восстановление лесов, производство базальтового волокна, реализация адаптационных мероприятий по изменению климата и другие.

По государственным заказам выполняются работы по сейсмическому районированию, исследованию археологических памятников, изучению генетической структуры сельскохозяйственных животных, переработке техногенных отходов горнодобывающей промышленности, восстановлению рыбных ресурсов озера Иссык-Куль, оптимизации производственного и ресурсного потенциала хозяйств, производству высоковольтной фарфоровой керамики, оценке водно-энергетических ресурсов речных бассейнов.

Сегодня приоритетными направлениями науки определены история Кыргызстана и кыргызский язык, сельское хозяйство и биологическая безопасность, зеленая экономика, здравоохранение, изменение климата, энергетика, постиндустриальное развитие и цифровая трансформация. Когда-то мы были индустриально-аграрной страной, но промышленность пережила тяжелые времена и сегодня идет процесс возрождения. Цифровизация также развивается высокими темпами, мы становимся лучшим примером соседним странам. Уверен, что вы, уважаемые ученые, внесете весомый вклад по всем этим направлениям.

В качестве особо важных научных направлений хотелось бы выделить экономические исследования по импортозамещению, стимулированию экспорта и организации экономической разведки.

Вместе с этим вполне вероятно, что за счёт увеличения числа стартапов в области прикладной науки, которые будут полезны нашим предпринимателям, между наукой и бизнесом сложится конструктивный диалог, сопровождающийся успешной, плодотворной и, самое главное, прибыльной деятельностью.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых достижений во имя процветания нашей Родины – Кыргызстана! Пусть великое наследие кыргызской науки станет прочной основой для будущих поколений!».