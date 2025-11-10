В Бишкеке временно перекрывается участок улицы Тоголок Молдо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэрия Бишкека просит планировать маршрут заранее

10 ноября 2025 года, с 00:00 до 17:00 часов, в Бишкеке временно перекрывается участок улицы Тоголок Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Как сообщают в мэрии столицы, ограничение движения связано с проведением масштабного молодежного форума «Кыялымдагы Кыргызстан» и торжественным открытием малой арены, расположенной по улице Тоголок Молдо.



«Просим автолюбителей заранее планировать маршрут движения и воспользоваться альтернативными дорогами. Благодарим за понимание и временные неудобства, вызванные проведением мероприятий республиканского масштаба»,— отмечает мэрия Бишкека.

Источник: vesti.kg



