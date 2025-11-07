Графиня Александра Толстая назначена послом Всемирных игр кочевников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Британская телеведущая, путешественница и писательница на протяжении многих лет вдохновляется природой и культурой Кыргызстана.

Графиня Александра Толстая, родственница великого русского писателя Льва Толстого, стала новым послом Всемирных игр кочевников, сообщили в Секретариате ВИК.

Британская телеведущая, путешественница и писательница на протяжении многих лет вдохновляется природой и культурой Кыргызстана. Александра Толстая активно продвигает идеи межкультурного диалога и сохранения традиций кочевых народов.

По словам организаторов, Александра Толстая станет голосом, представляющим миру силу, красоту и свободу кочевого духа, объединяющим различные культуры и народы.

Источник: Кабар