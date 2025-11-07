Глава кабмина КР открыл Чемпионат мира по самбо в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке собрались 659 спортсменов из 73 стран мира

Для Кыргызстана является большой честью принимать у себя масштабное международное спортивное событие, заявил председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на церемонии открытия Чемпионата мира по самбо в Бишкеке.

«Сегодня в Бишкеке собрались 659 спортсменов из 73 стран мира — представителей разных континентов, культур и традиций. Это яркое доказательство того, что спорт объединяет людей, стирает границы и воплощает главные идеалы человечества — мир, дружбу и взаимное уважение. Этот чемпионат имеет особое значение — он посвящен 60-летию самбо в Кыргызстане! История этого спорта в нашей стране началась в 1965 году, когда Сергей Жулдыбин заложил его первые основы. С тех пор самбо стало неотъемлемой частью спортивной культуры Кыргызстана», - сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев выразил уверенность в том, что нынешний чемпионат пройдет на высоком уровне, подарит незабываемые эмоции и станет важной вехой в истории мирового самбо.

«Вы — гордость своих стран, пример настойчивости, силы духа и стремления к совершенству. Пусть эти дни в Бишкеке станут временем ярких побед, честных схваток. Пусть он укрепит дружеские связи между народами, станет символом мира и спортивного братства», - сказал он.

Источник: vesti.kg



