Автодорога Нарын-Орук-там временно закрыт до 15 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указанный участок автодороги Нарын–Оруктам ежегодно закрывается до весны в целях обеспечения безопасности граждан.

Участок Капчыгай автодороги Нарын–Оруктам на километрах 50–75 временно закрыт с 7 ноября 2025 года по 15 апреля 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР, такое решение принято на основании распоряжения главы Нарынской районной государственной администрации в связи с суровыми погодными условиями и повышенной опасностью схода снежных лавин, в целях обеспечения дорожной безопасности.

В настоящее время специализированное дорожно-эксплуатационное предприятие № 8 Минтранса устанавливает специальные дорожные знаки, которые будут действовать до открытия проезда.

На данный период жители могут пользоваться альтернативным маршрутом Сары-Булак – Арчалы – Оруктам.

Источник: Кабар