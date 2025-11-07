           
Скончалась экс-президент ЗАО «Центральный депозитарий» Азиза Юлдашева

Скончалась экс-президент ЗАО «Центральный депозитарий» Юлдашева Азиза Сатыбалдиевна, сообщили в Кыргызской фондовой бирже.

Она родилась 16 марта 1963 года в селе Каирма Чуйского района Чуйской области.

Работала на государственной службе 19 лет, из которых более 15 лет проработала в государственных органах по регулированию и надзору за финансовым рынком на старших и главных должностях.

Сентябрь 2008 — член Исполнительного совета Службы надзора и регулирования финансового рынка КР.

1978-1981 — Фрунзенский финансово-экономический техникум, специальность: «Составление и исполнение бюджета».

1981-1986 — Кыргызский государственный университет, специальность: «Финансы и кредит».

Отличник финансового рынка. Отличник государственной службы КР. Советник государственной службы I класса.

