ГКНБ Кыргызстана рассказал ОБСЕ о внедрении системы API/PNR

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



С 5 по 7 ноября 2025 года делегация Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики по приглашению Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла участие в девятом семинаре ОБСЕ по данным о пассажирах и пятом заседании Восточно-Европейской и Центрально-Азиатской неформальной рабочей группы, которые проходили в Секретариате ОБСЕ в Вене (Австрия).

Мероприятия были организованы совместно с Контртеррористическим управлением ООН и объединили свыше 180 участников из 57 государств-участников ОБСЕ. В рамках семинара и заседания заслушано более 40 презентаций и докладов об использовании биометрических систем распознавания для выявления членов международных преступных групп и граждан.

Делегация ГКНБ в качестве вице-председателя группы из 18 стран выступила с рядом презентаций о ходе внедрения системы API/PNR в Кыргызской Республике, представив национальный опыт по предотвращению перемещения иностранных боевиков-террористов и взаимодействию с Интерполом.

Наряду с этим, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Австрии 6 ноября 2025 года состоялась встреча с заместителем министра финансов Австрии Андреасом Райххардтом. В ходе переговоров стороны обсудили меры по противодействию финансированию терроризма, отмыванию преступных доходов, а также совместные инициативы по снижению финансовых рисков и защите финансовых потоков.

Кроме того, состоялась рабочая встреча между ГКНБ и представителями австрийских компаний, на которой представлены инновационные решения в области кибербезопасности и рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере защиты критически важной инфраструктуры. По итогам встрече австрийские компании посетят Кыргызскую Республику 24-25 ноября 2025 года.