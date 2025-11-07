Камчыбек Ташиев вручил ключи от квартиры матери-одиночке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Заместителю Председателя Кабинета Министров КР - Председателю ГКНБ КР генерал-полковнику Ташиеву К.К. поступило обращение гражданки КР Нуралиевой Элеоноры с просьбой о помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

Нуралиева Элеонора родилась в 1989 году, с её слов, после рождения мать переехала в КР и в возрасте 4 лет продала неизвестным лицам за 1500 сомов, после чего до 13 лет росла у разных людей. С 13 лет воспитывалась в детском доме, образования нет. В 19 лет родила старшего сына.

С 2020 года без официального заключения брака проживала с воспитанником того же детского дома, от которого родила ещё 3 сыновей (4 года, 2,4 года и 7 месяцев). Однако, в настоящее время отец детей не принимает участия в воспитании, содержании детей.

Ранее Э.Нуралиева работала в швейном цехе, в одном из помещений которого проживала, однако в сентябре 2025 года из-за отсутствия средств на оплату осталась без жилья, и была вынуждена 29 сентября разместиться с 3 младшими детьми в муниципальный кризисный центр «Аялзат» мэрии г.Бишкек.

У 4-летнего сына Э.Нуралиевой имеется заболевание бронхов, дерматит и задержка в развитии (не имеет средств для приобретения необходимых медикаментов), чтобы зарабатывать на жизнь взяла в кредит швейные машины, однако не смогла выплатить.

С учетом тяжелого положения, в целях поддержки обратившейся Э.Нуралиевой и её детей, Председатель ГКНБ КР генерал-полковник Ташиев К.К. вручил документы и ключи от 2хкомнатной квартиры в г.Бишкек. Помимо этого, погашена задолженность в банке и оказана помощь в получении паспорта.