Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» информирует, что сегодня не будет питьевой воды с 8.00 до 24.00. Отключение связано с аварийной ситуацией на водопроводных сетях диаметром 500 миллиметров, сообщает пресс-служба мэрии.