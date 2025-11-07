Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» информирует, что сегодня не будет питьевой воды с 8.00 до 24.00. Отключение связано с аварийной ситуацией на водопроводных сетях диаметром 500 миллиметров, сообщает пресс-служба мэрии.
Район отключения ограничен: улицей Осмонкула от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу, улицами Московской, Ибраимова, Фрунзе.
«Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
