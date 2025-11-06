В Балыкчы Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 6 ноября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область вручил ключи и документы от новых домов построенных для шести семей.

Как известно, ранее дома указанных граждан из-за близкого расположения к железной дороге (почти 2 метра) были небезопасными и неудобными для проживания. В связи с этим по инициативе руководства города было принято решение переселить их в другие районы, где были построены новые жилые дома.

Современные дома, построенные в безопасном районе города, состоят из трех комнат и оснащены всеми необходимым условиями.

Генерал-полковник К.Ташиев поздравил семьи с новосельем. В свою очередь владельцы новых домов выразили благодарность руководству страны за оказанную поддержку.