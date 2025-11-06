Выговоры и увольнение за «безлимитный» тариф - комментарий Минэнерго

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инициативу выдвинули без предварительного согласования

Ряд ответственных лиц ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» привлекли к дисциплинарной ответственности за «безлимитный» тариф. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По информации ведомства, инициативу с призывом использовать электрическую энергию в осенне-зимний период без изменения потребления выдвинули без предварительного согласования. Далее этот вопрос вызвал широкое обсуждение в обществе.

«Президент Садыр Жапаров отметил, что такие предложения не должны приниматься в условиях дефицита электроэнергии, и поручил прекратить работу в этом направлении и обеспечить справедливый и равный доступ к электрической энергии для граждан. Министерство энергетики направило письмо совету директоров ОАО «НЭСК» с просьбой принять соответствующие меры в отношении руководства акционерного общества», - рассказали там.

Сегодня совет директоров НЭСК вынес приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда ответственных лиц следующим образом:

-генеральному директору ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» И. М. Сыдыгалиеву объявили выговор;

-заместителю генерального директора по коммерческой работе Дуйшо уулу Уларбеку объявили выговор;

-начальника управления продаж электроэнергии И. А. Орозбаева освободили от занимаемой должности.

«Учитывая дефицит электроэнергии и общественный резонанс, ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии населению», - подчеркнули в министерстве.

Источник: vesti.kg



